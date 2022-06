Dicas homify: como remover o mofo do banheiro!

Com o passar do tempo as sujidades e o mofo podem ficar impregnadas no rejunte, tornando mais difícil e demorada a tarefa da limpeza ou até mesmo impossível ser removido, resultando num aspecto bastante desagradável. Para acabar como o mofo das paredes e pisos do banheiro a receita é simples: para cada litro de água misture 100 ml de água sanitária e passe essa mistura usando uma esponja áspera nos locais onde houver mofo. Além das receitas caseiras, existem nos supermercados produtos tira-mofo, que normalmente vêm em embalagem com borrifador. Aplique o produto na área em que se encontra o mofo, aguarde alguns minutos e use uma esponja para remover. Outra boa dica de como evitar o mofo é pintar as paredes e o teto do banheiro usando tinta anti-mofo. Antes de aplicá-la é importante limpar bem a superfície usando a mistura de água sanitária, para evitar que o mofo retorne.