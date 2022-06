Como decorar a sua sauna ?

A história da sauna não é recente. Os primeiros registros do uso da fumaça à vapor apareceram na região da Finlândia, aonde a população local utilizava-se desta como instrumento de rituais e cerimônias religiosas. Já o banho de vapor ou sauna úmida, surgiu bem depois, na antiga Grécia. No entanto, foram os turcos que de fato se aprofundaram na técnica, com caldeirões de águas quentes, inventaram o famoso banho turco .

A técnica da sauna umedece, limpa as vias respiratórias, desintoxica e purifica. É comum realizar a queima de plantas como o eucalipto que proporcionam uma sensação de bem estar, embora nos dias de hoje, a prática de exalar um odor com fins terapêuticos, tenha sido ampliada para tratamentos cardíacos, respiratórios e até mesmo digestivos.

Quem possui uma sauna sabe o quanto esta é um ambiente de prazer e relaxamento. Por este motivo, seu espaço deve ser bem aproveitado e decorado, mas muitas vezes não sabemos como fazê-lo. Apesar de simples, você pode garantir uma decoração com o seu estilo com apenas alguns pequenos detalhes e atenção. Nesta matéria, você pode conferir algumas destas dicas e deixar a sua sauna com cara de um perfeito spa!