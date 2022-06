6 ideias incríveis para usar o fogão a lenha na decoração!

Sabores e aromas sempre trazem lembranças. O cheirinho bom da comida sendo cuidadosamente cozida em meio aos conjuntos de panelas de ferro, saindo pelos corredores da casa e invadindo o olfato, era o cenário perfeito dos fins de semana com o carinho da avó. O gostinho especial daquele prato que você nunca conseguiu fazer igual, mas que parece ter a receita sempre perfeita nas mãos da sua tia, parece mágica – e é também a desculpa para uma visita inesperada a ela em um fim de semana. E se te cenário for em meio ao ambiente rústico comum nas cidades de interior, onde o cachorro parece sorrir para a cozinha o tempo todo e os pássaros se alvoroçam perto da janela, então tudo fica ainda mais especial.

Embora seja realmente difícil citar ingrediente por ingrediente nas receitas especiais que você ama lembrar, uma dica, certamente pode ser dada: o tipo de fogão que usado por sua avó fazia toda a diferença. E se você é de família com origem em cidades pequenas longe da capital, provavelmente este fogão utilizado era a lenha. A utilização do fogão a lenha, embora muita gente não acredite, realmente realça o sabor dos alimentos. Utilizados com conjuntos de panelas de ferro, o cozimento sobre estes fogões é mais lento, isto faz com que os temperos utilizados para os preparos dos pratos, seja dissolvido de forma mais vagarosa, mas, com mais consistência, fazendo com que os sabores dos pratos sejam sempre únicos, com aquele gostinho caseiro que sua memória teima em trazer junto com a água na boca.

Por sorte do bom paladar, cada vez mais a procura por fogões a lenha tem sido maior para incrementar as decorações, seja da cozinha ou das varandas gourmês. Esta escolha oferece um ambiente especial no lar e, assim, traz uma opção rústica para o lar. Embora a construção de um fogão a lenha demande espaço e ventilação no ambiente, com um jeitinho, sempre vale a pena ter esta opção no lar. Para aproveitar esta onda deliciosa de aroma de comida fresquinha que cada vez mais invade os lares, trouxemos algumas ótimas sugestões sobre como você também poderá adotar a utilização de fogões a lenha na sua decoração. Por isso, venha conosco e prepare-se para ver algumas cozinhas fantásticas que ganharem este toque especial que deixa a decoração ainda mais criativa e a culinária mais saborosa.

Venha conosco e inspire-se!