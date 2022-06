7 aspectos a serem considerados antes de comprar sua lareira

As lareiras à lenha podem ser feitas de alvenaria ou de metal, já as ecológicas possuem diversos modelos que são compradas prontas em tamanhos que variam de 30 cm a 1m. Lareiras à gás, possuem dois modelos – linear e lenho cerâmico. A lareira linear deve ser usado sobre base de alvenaria e sua base para o fogo são de pedras vulcânicas. Já o lenho cerâmico são pequenos pedaços de lenha artificiais que simulam uma lareira tradicional, mas na verdade a lenha não é queimada. A escolha do design deve ser feita com base no espaço e decoração que se pretende manter, a lareira é um objeto que mantém o padrão do ambiente e deve harmonizar-se com o entorno.