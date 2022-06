Várias maneiras de se guardar coisas pela casa

Uma solução superversátil são as caixas plásticas para armazenagem. Na imagem acima, a escolha recaiu sobre caixas coloridas (para fazer coleta de laranjas) na hora de se criar uma estante pra lá de simpática. Mas as caixas mais indicadas são as caixas próprias para armazenamento, em plástico transparente ou branco fosco, apresentadas em diversos tamanhos e que podem ser empilhadas de forma segura. São ótimas para guardar coisas debaixo das camas, guardar brinquedos no quarto das crianças, guardar ferramentas e outros itens na lavanderia, acondicionar produtos de higiene e limpeza no banheiro, acomodar roupas de outra estação no closet, e até guardar papelada e documentos no escritório.