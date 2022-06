6 maneiras de organizar o banheiro

A escolha referente modelo de armário ou gabinete depende muito do espaço que se tem disponível no local, assim como suas necessidades de armazenamento. Os gabinetes que ficam na parte inferior das pias e cubas tendem a ser compactos e funcionais, por isso eles são ótimos para lavabos ou banheiros. Alguns deles às vezes não vêm com muitas divisórias ou várias gavetas, mas ainda é possível encontrar aqueles que vêm equipados com prateleiras. Você ainda pode fazer as suas próprias divisórias com tiras de madeira ou outros métodos de DIY.