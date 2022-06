Curta o feriado em paz! Deixe sua casa preparada

Quando você voltar de viagem vai ter que organizar e lavar toda a roupa usada no passeio. Nem sempre há tempo para fazer isso no dia da chegada. Por isso, não há nada pior que chegar em casa e ainda encontrar lá roupas acumuladas da semana passada. Pode ser que aquela peça que você pretendia usar no dia seguinte esteja suja. Para evitar tamanho desgosto, deixe tudo organizado antes de partir.

Lave todas as roupas acumuladas, passe e guarde! Não deixe nenhuma pendência para quando retornar, afinal, nunca se sabe se algum imprevisto pode acontecer. Essa tarefa antecipa seu trabalho e evitar que você fique com diversas peças sujas. Não se esqueça que dependendo do tamanho da família o trabalho será ainda maior.

