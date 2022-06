Como fazer a manutenção de estruturas em madeira

Beleza, charme e funcionalidade. Apostar na madeira para a composição dos ambientes sempre traz bons resultados. Seja na composição dos móveis, na decoração de pequenos espaços ou na estruturação de casas, as peças de madeira oferecem ambientes acolhedores e sempre confortáveis. Em regiões onde as temperaturas são mais baixas, a utilização da madeira confere um ambiente mais aquecido, já que elementos em madeira são condutores naturais de calor.

A utilização da madeira na estruturação de casas é uma prática milenar. Em séculos passados, quando a utilização do cimento ainda era incomum, as madeiras conferiam a estruturação de cidades inteiras. Com o passar dos anos e a evolução tecnológica dos materiais, as casas totalmente feitas de madeira perderam parte do espaço, mas, nem assim, deixaram de ser utilizadas. Optar por madeiras na estrutura do lar requer cuidados. Existem diversos tipos de árvores utilizadas na extração de madeiras que podem conferir diferentes acabamentos. A mais forte, sem dúvidas, é a aroeira, capaz de suportar as condições mais diversas por longos períodos de utilização. A mais comum é o eucalipto, de fácil reflorestamento e manuseio para as mais variadas utilizações. O mais importante no momento da escolha, é direcionar a preferência por materiais previamente tratados contra cupins e outros insetos que se alimentam da madeira e podem provocar grandes estragos na estrutura interna deste tipo de material.

Da utilização dos pisos aos telhados, a versatilidade de elementos em madeira é algo muito apreciado por profissionais. Entre os tipos e direcionamentos estruturais, podemos citar a maçaranduba, itaúba e jatobá para as construções, enquanto a peroba-rosa é tradicionalmente voltada para o telhado. Fique atento às indicações do seu arquiteto para que a melhor escolha estética e estrutural seja feita.

Para seguirmos com outras boas indicações sobre o uso da madeira em estruturas e a maneira como a manutenção delas é feita, convidamos você a, mais uma vez, seguir conosco por boas inspirações que ajudarão a preservar as características originais da madeira escolhida. Seguindo estas dicas básicas e as orientações do profissional de sua confiança, certamente as peças de madeira que estruturam a sua casa, ficarão preservadas por muitos anos.

Venha conosco e aproveite!