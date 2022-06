Faça seu próprio vaso de concreto

Despeje o concreto delicadamente sobre o vão interno do maior molde. Agora, coloque dentro do molde maior o molde menor na parte interna, pressione este para baixo, o menor molde formará um espaço interno oco em que você poderá colocar a terra e a planta. Com uma espátula, alise a superfície do concreto com uma certa pressão, deste modo elimina-se as imperfeições das bordas. A base e as paredes devem conter espessura semelhante, embora a base possa ser maior do que as paredes (normalmente não o contrário).