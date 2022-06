7 telhados e coberturas incríveis para te inspirar!

A evolução tecnológica sempre aguça a curiosidade de todos. Imaginar como serão as casas no futuro, certamente é um exercício divertido. Embora ainda estejamos longes dos projetos vistos na família Jetsons, já é possível ver grandes transformações quanto ao visual de casas em meio a grandes cidades, que sempre nos chamam a atenção para a modernidade de seu acabamento e cobertura. Neste projeto moderno do escritório Jorbim Carlevaro Arquitetos, de Florianópolis (SC), a escolha por linhas retas e amplas em uma casa estrutura sobre o terreno em aclive, ficou visualmente incrível. A cobertura com cômodos sociais decorados com vidros, proporciona uma visão ampla sobre o horizonte. A combinação de linhas retas e amplas nos pavimentos e a utilização de contrastes entre as cores escuras e branca, ficou perfeita para destacar ainda mais o incrível projeto.