8 dicas para decorar cozinhas americanas

Boa iluminação ajuda a encontrar os utensílios e a perceber se os alimentos estão prontos para a panela. Para isso, use lâmpadas que revelam fielmente as cores: halógenas, incandescentes ou LEDs com índice de reprodução de cor (IRC) maior do que 80. Instalar vários pontos de luz cria uma iluminação uniforme e não cansa os olhos, o que previne acidentes. Foque as lâmpadas especialmente em áreas como o fogão e a bancada. Cozinhas abertas também ganham charme com uma iluminação decorativa. É o caso desse loft, onde os arquitetos do escritório Hecher Yllana instalaram uma coifa com luz azul e luminárias sob o armário, que destacam a textura da parede de pastilhas.