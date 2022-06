Como decorar sua lavanderia de forma prática e fácil

Cheirinho gostos de amaciante, aroma perfeito de desinfetantes, limpeza gostosa do sabão em pó. Estar em uma lavanderia pode ser tão gostoso quanto imaginar um ambiente como este. Deixadas para serem os últimos espaços a serem organizados na casa – e muitas vezes instaladas em qualquer cantinho que sobrar, já faz bastante tempo que as lavanderias são essenciais para que as pessoas possam ganhar tempo com suas atividades rotineiras. A função principal das lavanderias é otimizar o tempo, seja com as horas passando roupa ou com as lavagens rotineiras. Ainda que nem todo mundo goste de passar horas neste local, tê-lo no lar é uma vantagem sem igual, afinal, quem é que gosta de esfregar roupas inclinados sobre um tanque?

Embora as lavanderias sejam, na maioria das vezes, instaladas em espaços pequenos, suficiente apenas para a instalação da máquina e cestos de roupas, saiba que a decoração deste espaço é uma ideia que pode tornar suas atividades mais leves com um ambiente decorado de forma caprichada para dar leveza, beleza ou simplesmente tornar o espaço mais prático, seja um cantinho na varanda ou na sua cozinha.

Por isso, praticidade, funcionalidade e organização serão as palavras chaves que iremos levar adiante para que mostremos, através de excelentes projetados assinados por profissionais homify, ideias simplesmente perfeitas e práticas para o seu espaço de limpeza do lar. Venha conosco e sinta o cheirinho gostoso de perfumes dos produtos de limpeza somados à boas ideias. Temos certeza de que, ao final, você estará com olhos brilhando ao ver as excelentes formas de deixar a sua lavanderia ainda mais especial.

Aproveite e inspire-se!