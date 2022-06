Fazendo espaço no banheiro

As estantes laterais são boas para ocupar aqueles cantinhos nas quinas das paredes, que geralmente não servem para nada. Na imagem acima, o banheiro infantil recebeu estantes laterais na quina do espelho sobre a bancada da pia. Nos espaços, pequenos vidros com miudezas, escovas de dente, shampoo, entre outras coisas enfeitam a lateral do espelho e deixam o banheiro ainda mais descontraído. As estantes laterais combinam perfeitamente com a bancada com armários e gavetas coloridos e, por serem de madeira, dão um ar aconchegante ao ambiente.