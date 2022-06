7 ideias incríveis para a decoração do teto!

Poucos lugares são mais especiais do que o nosso lar. Em cada pedacinho de espaço, deixamos a nossa marca na decoração. Estamos completamente presentes em meio às quatro paredes que nos cercam. E também entre estas paredes estão nossas escolhas que procuram deixar visíveis as formas de colocar a nossa marca no mundo. Afinal, a decoração nada mais é do que as experiências que cultivamos e um toque de nossa personalidade no ambiente.

Quando pensamos em decoração para a casa, a lembrança é sempre rápida sobre os revestimentos das paredes, o tipo de piso, o estilo dos móveis, as cores predominantes e assim por diante. Revisitamos cada ideia para que as paredes estejam sempre lindas e o conforto esteja sempre disponível para todos os momentos de proveito no lar. Mas, existe uma parte do nosso lar pela qual sempre acabamos passando batido: o teto.

Embora escolhido geralmente na cor branca e assim deixado, o teto envolve muitas possibilidades de decoração. Pesquisar, explorar e trabalhar estas possibilidades com o acompanhamento de bons profissionais sempre faz toda a diferença.

Dentre as possibilidades mais comuns nas decorações de tetos, estão o uso de forros e gessos. Os forros podem ser variados em diferentes tipos de materiais, como o PVC ou a madeira. Já os gessos oferecem opções mais criativas, como o uso de sancas ou frisos. Tudo depende da preferência de cada pessoa e, certamente, do acompanhamento de um bom arquiteto ou designer de interiores, sempre indispensáveis em qualquer projeto.

Para explorarmos juntos um pouco mais destas boas ideias, selecionamos alguns projetos incríveis de tetos decorados, seja na sala de estar, quartos ou varandas. Cada projeto aqui selecionado tem características incríveis que, certamente deixarão o seu lar ainda mais especial e perfeitamente decorado em todos os lados.

Venha conosco e inspire-se!