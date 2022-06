Um apê que reflete o morador

Não importa o tamanho da casa ou do apartamento, grande ou compacto, o mais importante é saber utilizar bem os espaços disponíveis e personalizar os ambientes de modo que cada ambiente e cada detalhe comuniquem um traço da sua personalidade. Afinal de contas, não tem sensação melhor do que se sentir em casa, ou seja se sentir em um lugar, cujos espaços expressam exatamente quem somos e do que gostamos. Isto sim é se sentir em casa.

Homify apresenta hoje um apartamento sensacional de uma carioca independente, que trabalha viajando por todos os cantos do mundo, trazendo consigo sempre lembranças inesquecíveis e, claro, artigos e souvenirs das incontáveis viagens. O projeto de interiores do apê, localizado em Brasília e com área de 87 m², de autoria do estúdio Miguel Arraes Arquitetura, foi pensado com o objetivo de receber com muito conforto e aconchego sua cliente, carioca e viajante. A inspiração, conforme o arquiteto, veio do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, onde os distintos centos cariocas convergem e transformam-se numa brisa culturalmente rica, divertida e hospitaleira.

O apartamento de estilo eclético e descontraído esbanja funcionalidade, versatilidade e personalidade. Todos os detalhes e imagens incríveis você confere a seguir. As imagens são de autoria do fotógrafo Rafael Nadler.