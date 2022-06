Casa de campo moderna

Quando se fala em casa de fazenda vem à mente a imagem de uma casinha rústica de madeira ou de pedras, com telhado cerâmico e uma varanda circundando a residência. Mas os proprietários desta casa desejavam uma casa de fazenda diferente deste estereótipo. Eles queriam desfrutar de uma casa de campo com toda a modernidade e funcionalidade de uma construção contemporânea. Esta é a origem desta casa de fazenda espetacular e única, concluída após dois anos e meio de obras.

Homify desembarca na cidade de Aiuruoca, em Minas Gerais, para apresentar uma casa de campo incrível, que se ergue na serra da Mantiqueira e explora as vistas deslumbrantes da paisagem natural circundante. Com uma combinação de traços retos, pátios, terraços, cor branca e muita madeira, a residência realça o seu estilo contemporâneo, contrastando com a paisagem verde e natural do seu entorno. Os ambientes buscam a integração com o espaço externo e através de generosas aberturas permitem a entrada abundante de luz natural e dos ventos refrescantes.

Curioso para desvendar a combinação da paisagem bucólica com a arquitetura moderna? Então confira a seguir mais detalhes e imagens desta casa de campo espetacular, situada no alto de uma encosta, com vistas privilegiadas para o entorno e com ambientes amplos e aconchegantes, que restabelecem a possibilidade de viver no campo com comodidade e praticidade. Quem assina o projeto é o estúdio Carlos Salles Arquitetura.