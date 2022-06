Interiores incríveis em plena floresta

Hoje a equipe do homify levará você a um passeio por uma casa única, em estilo rústico e ambientes ao mesmo tempo modernos e ultra confortáveis. Uma casa junto à floresta, que busca por um design de temática acolhedora, que nos remete à um estilo florestal ou de caça, e onde encontramos muitos materiais naturais como madeira, couro e tecidos aliados a objetos e interferências metálicas.

Para sermos mais precisos, trata-se de um retiro de ski em Tahoe, na California, Estados Unidos. Aqui não falta conforto aliado a um cuidado detalhista com um design que incorpora peças únicas, dispostas de forma harmoniosa e convidativa. A decoração é da autoria de António Martins Interior Design Inc, de São Francisco, Califórnia. Um designer premiado que conta com projetos em vários países do mundo. E algumas peças ainda por cima são assinadas pelo autor!

Permita-se encantar por estes ambientes tão especiais…