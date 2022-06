Lar dos sonhos em apenas 70m²!

Como já percebemos, a área social é a parte mais importante deste projeto de interiores, que se preocupou em tratar estes espaços com o máximo cuidado. Traduzindo funcionalidade e beleza em grandes apostas de leveza e simplicidade formal, o design foi certeiro. Como vemos, o uso de espelhos nos revestimentos, como na parede e na mesa de centro, amplia o espaço e ajuda a refletir ainda mais a luz. O piso porcelanato também tem aspecto brilhante e iluminado, combinando com o tom do sofá, que traz medidas certeiras sem abrir mão do conforto. E as almofadas em degradê deixam este cantinho ainda mais convidativo e perfeito!