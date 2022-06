Apê de 60 m² tem 7 dicas de decoração

Começamos este livro de ideias com uma visão geral do espaço de estar. Aqui os ambientes são completamente integrados, recebendo diversos usos em conexão. A área de jantar é clara, com superfícies lisas e uma mesa delicada. Além dela, a sala recebe marcenaria sob medida e alguns poucos elementos decorativos. Tudo apontando para poucos elementos, apenas o necessário e muito espaço e claridade.