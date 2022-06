Esta área de lazer e churrasco em Salvador vai roubar seu coração

Conheceremos hoje um projeto de reforma que realiza um trabalho cuidadoso e com caráter totalmente personalizado e funcional. Impossível não se impressionar com a simplicidade e o conforto deste Espaço Gourmet, localizado no coração da Bahia e com uma enorme cota de bom gosto e profissionalismo em seu design e decoração.

A área de intervenção abrangeu um espaço de 200 m², parte de uma residência no bairro de Piatã, em Salvador. O apelo aos materiais naturais, como pedra nos revestimentos e madeira nas estruturas, gerou por si só um resultado convidativo e familiar. Mas indo além do óbvio, os materiais e revestimentos trouxeram também toques vibrantes de cor, que se fundiram à paleta também formada pelo verde da vegetação e o azul turquesa da piscina, solucionando este espaço de forma totalmente criativa. A renovação foi certeira e completa, oferecendo uma sensação de frescor e bem-estar junto à deliciosa piscina!

Os profissionais responsáveis são da Argollo & Martins Arquitetos Associados, locados também em Salvador. Sua paixão por arquitetura se manifesta em procurar sempre por proporcionar uma identidade única, ambientalmente responsável e que coloca o ser humano como elemento principal.

Nesta atmosfera familiar e deliciosa recriada através da reforma, os premiados arquitetos Gustavo Argollo e Gustavo Martins nos oferecem um verdadeiro show de inspirações. Vale a pena conferir este e mais todos os outros projetos inovadores e transformadores que fazem parte do incrível portfólio destes profissionais. Vamos prosseguir…