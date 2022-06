Refúgio urbano moderno

A cozinha, ampla e espaçosa, acomoda ainda uma sala de almoço, que se destaca pelo estilo e requinte do seu mobiliário. A sala de almoço conta com uma mesa de jantar feita de estrutura metálica e estrutura de vidro, com um jogo de cadeiras de estilo moderno e com uma cristaleira feita de madeira, vidro e espelhos, que realçam a elegância e a sofisticação do projeto de interiores. Um dos destaques do projeto de marcenaria, a cristaleira acomoda a coleção de cristais dos proprietários, que é exibida como artigos decorativos.