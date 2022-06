Dicas: como ter um jardim bonito e barato

Beleza e simplicidade. Duas palavras que resumem muito bem a decoração utilizando plantas. Benéficas em qualquer ambiente, muitas vezes esbarramos a vontade de criar um jardim com as dificuldades econômicas e de espaço no lar. Embora muitas pessoas desistam facilmente disto por acreditar que as dificuldades são muito grandes quanto a valores, a verdade é que ter um jardim em casa é algo econômico e que sempre vale a pena ir em frente.

Existe uma infinidade de espécies de flores e plantas que facilmente se adaptam aos mais diversos tipos de espaço, assim como, provavelmente, existem bons espaços disponíveis em sua decoração que facilmente poderiam abrigar a beleza de uma planta. Aproveitar a oportunidade depende de apenas um pouco de pesquisa e preferências pessoais. Com algumas dicas em mente como, qual o tipo de planta fácil de criar, quais os modelos mais simples de decoração com vasos e espécies e quais as formas mais econômicas de adubar suas plantas, certamente você ficará muito mais animado para criar um mini-jardim e espaços bem distribuídos em sua decoração.

A decoração com plantas traz inúmeros benefícios ao lar. Em meio a decoração, as plantas filtram o ar do ambiente interno, tornam os cômodos mais refrescantes e propiciam a sensação de acolhimento. Plantas floridas traz delicadeza e simplicidade no complemento da decoração, enquanto plantas ornamentais podem deixar o lar mais elegante. Isso, sem mencionarmos as espécies hortaliças, cultivadas sem a adição de agrotóxicos, que deixam a alimentação ainda mais saudável.

Hoje, para ajudar em algumas dicas básicas sobre como manter um jardim bonito e barato, trouxemos algumas sugestões que poderão ficar lindas em meio a sua decoração, sem que para isto você precise ter grandes gastos. Aproveite cada uma de nossas dicas e veja em cada projeto incrível de nossos profissionais, o quanto o seu lar poderá ficar ainda mais lindo com a decoração com plantas.

Aproveite! Venha conosco e inspire-se!