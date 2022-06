Cozinha integrada: de tendência à realidade

Tendências são boas ideias que tem tudo para serem adotadas. Normalmente, muitas pessoas se arriscam a apontar o que deve ser ou não tendência na moda, decoração, roupas e estilo. Quando acertam, as grandes empresas tendem a adaptar suas ideias a estas novas novidades que, quando acertadas, são utilizadas por muitas pessoas no mundo. Quando pensamos em decoração há até alguns anos, a tendência era por apartamentos e casas cada vez menores, com os cômodos sendo adaptados para uma melhor utilização, apostando em funcionalidade e integração. As cozinhas, como parte deste prognóstico colocado em prática, foram ficando cada vez menores, até que a melhor solução foi adapta-las para espaços que se somam a outros ambientes, como a sala de jantar ou a sala de estar.

Com estas mudanças no tamanho e espaço da cozinha, outras adaptações passaram a ser necessárias, como a decoração que possa trazer unidade e complemento neste novo formato de lar. E é sobre estas decorações que trabalham a integração da cozinha, que iremos falar hoje.

A utilização da cozinha integrada tem excelentes vantagens. A amplitude visual de um espaço que, na verdade, é reduzido, é uma delas. Quando há integração da cozinha com outros ambientes de forma equilibrada, a percepção que temos é a de que há espaços de sobra no ambiente. Esta sensação visual traz uma forma agradável de interagir no ambiente, já que, desta forma, todos estarão sempre no mesmo espaço, sem barreiras que impeçam a comunicação. A unidade na decoração também é uma importante vantagem a ser destacada. Permitir que os espaços conversem entre si, utilizando cores e objetos que não conflitue, a decoração é, certamente, um bom segredo para que se acerte em cheio.

Para este artigo, separamos estas e outras boas vantagens e dicas sobre como você pode deixar a decoração da sua cozinha integrada simplesmente perfeita e com um formato bastante agradável. Para conferir cada ideia acompanhada de projetos incríveis baseados em cozinhas integradas, venha conosco e confira as imagens abaixo. Temos a certeza de que você encontrará excelentes soluções para deixar o seu lar ainda mais amplo, bonito e perfeitamente decorado do seu jeito.

Venha conosco e inspire-se!