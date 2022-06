Uma reforma iluminada e inacreditável!

No livro de ideias de hoje faremos um tour de super interessante por interiores com transformações estratégicas e intrigantes, assinados pelo estúdio espanhol de design especializado em reforma, o I Loft You, localizado em Barcelona. Trata-se de uma equipe multidisciplinar de jovens criativos com vasta experiência em design de interiores e visual merchandising. O objetivo é transformar áreas de estar, fornecendo soluções diferentes e econômicas sem descuidar do conforto e praticidade como valores fundamentais de todas as ações do projeto.

Através de imagens comparativas, notaremos a grande mudança que esta casa antiga, ultrapassada e disfuncional sofreu após a reforma cirúrgica. Uma recuperação que mais parede um toque de mágica! Vamos começar nosso tour?!