Um apartamento eclético com toques de estilo asiático

Este apartamento extraordinário é uma criação diretamente de nossa própria terra, pelo escritório da excelente profissional brasileira Isabela Canaan Arquitetos. Conheceremos um exemplo incrível de luxo eclético que caracteriza um dos méritos mais marcantes deste estúdio!

Assim que entramos na casa, fica evidente que nenhuma despesa foi poupada na criação de uma residência repleta em estilo moderno, majestoso, com piso de mármore e paredes espelhadas, imediatamente infundindo um sentimento de opulência por toda parte.

Nas áreas sociais, um verdadeiro sentido de ecletismo começa a se formar, com pontos de cor que animam os móveis contemporâneos, e artefatos em estilo asiático, a partir de elementos tradicionais, de estátuas decorativas a um lustre de cristal em forma de lanterna, transmitindo uma série de camadas de personalidade. Uma configuração de sala de jantar elegante apresenta o local perfeito para entreter grandes grupos, enquanto o banheiro da casa se diferencia totalmente do restante, com os tons vibrantes contrastando com acabamentos em mármore e detalhes dourados.

Na verdade, esta casa o mantém constantemente surpreso, com o quarto principal resplandecente em luxo clássico, onde encontramos elementos como a seda, couro e acabamentos espelhados. E para tornar tudo ainda mais interessante, foram incorporados tons de néon nos banheiros e verde marcante no escritório. O ecletismo de luxo dentro do apartamento apresenta um design altamente original e é definitivamente uma aventura para contemplar em sua glória colorida! Faça um tour abaixo e veja por você mesmo!