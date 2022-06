Elegante apartamento com personalidade suave!

A manutenção de um equilíbrio delicado entre o luxo e a personalidade pode constituir em uma dinâmica e desafio complicados para qualquer designer. Mas no Brasil, com uma experiência certeira e grande cuidado, a arquiteta Isabela Canaan sempre nos surpreende com uma combinação destes elementos importantes, de forma harmônica e especial, como veremos neste apartamento que é um grande exemplo inspirador.

Este apartamento que estamos prestes a conhecer, combina a essência do luxo moderno com um sentido abundante de personalidade, encontrada através de uma variedade de elementos decorativos gráficos, explosões de cores iluminadas e delicadas e até mesmo a incorporação de alguns itens com temas de gostos pessoais e toques de estima.

No momento da entrada, já somos recebidos por um espaço sofisticado, elegante, com as áreas de estar abrigando um mobiliário de luxo e elementos decorativos delicados. À medida que avançamos mais, descobrimos camadas de carácter único, desde o banheiro vibrante até os toques ecléticos no quarto principal. Na verdade, cada quarto possui seu próprio estilo, com o foco em um design inovador, moderno e criativo. Faça um tour agora e veja por si mesmo!