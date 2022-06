Casa da Mata: delícia com sabor de natureza!

Os pilares e vigas de madeira adotados nesta residência mostram o quanto a arquitetura em madeira poder ser perfeita e generosa no que diz respeito a produzir estruturas delgadas, delicadas e que não pesam na composição. Como vemos nesta incrível vista do terraço no sentido da piscina, a solução apresentada é de uma leveza perfeita, onde os pilares são adotados em maior quantidade e menos robustez, uma escolha perfeita para o contexto e completamente harmônica com a casa. Escolha que permite que se abram ainda mais as visuais do entorno!