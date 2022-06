Apê antigo ganha cara moderna e jovial

Quem nunca sentiu vontade de renovar o apartamento inteiro e deixá-lo mais funcional e personalizado? No entanto, dar uma cara nova ao apartamento não é uma tarefa das mais fáceis. Que materiais de acabamento utilizar? Quais cores, quais móveis e o que preservar do antigo apartamento? Para acertar na reforma e atingir o resultado esperado, o ideal é contar com a competência técnica de um profissional, arquiteto ou designer de interiores, que são as pessoas capazes de materializar em cada espaço os desejos abstratos dos clientes.

Homify apresenta hoje um projeto sensacional de reforma de um apartamento, localizado em Curitiba, no Paraná, de autoria do estúdio Patrícia Azoni Arquitetura + Arte. O projeto buscou preservar o que o apartamento tinha de expressivo e funcional, como o exuberante e tradicional piso parquet de madeira e incrementar as qualidades estéticas e ambientais do apartamento através da demolição de paredes e reestruturação dos ambientes, renovação dos materiais de revestimento, renovação das instalações elétricas e hidráulicas, troca de peças do mobiliário e inserção de obras de arte, de autoria da própria arquiteta, que também é artista plástico.

Curioso para desvendar todos os encantos deste apartamento inteiramente renovado? Então confira a seguir mais detalhes e imagens desta reforma sensacional, que deu nova vida e uma cara moderna e jovial a este apê de 120 m².