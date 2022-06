7 vezes em que a palha deu um show na decoração

Versatilidade é a palavra chave para coisas incríveis. Pensar em algo que se modifica conforme a necessidade do momento é algo sempre inspirador. Quando isto é feito em favor de nossa decoração, utilizando matéria-prima vinda da natureza, então tudo fica ainda melhor. Afinal, a decoração com o uso de artesanato sempre trabalha em favor de um lar com o seu jeitinho e a sua personalidade. E isto de uma maneira simples, bonita e elegante utilizando a palha.

A palha vem sendo utilizada com muita versatilidade nos mais diferentes cômodos, seja no quarto ou no banheiro. Utilizada muito além dos comuns cestos, a palha vem se tornando uma forte tendência na decoração dos brasileiros, já que as peças feitas com este material são encontradas facilmente em diversos tipos de lugares, tem custo baixo e longa durabilidade nas peças produzidas – uma soma perfeita em tempos de crise econômica. Por ser um material simples e com presença neutra, a palha pode ser ótima na decoração de qualquer estilo de decoração, dos ambientes mais simples aos refinados e sua presença confere um aspecto de simplicidade e valor cultural.

Criativos, os objetos feitos com este material ajudarão a reforçar a identidade marcante do lar e, ainda, poderão ser facilmente deslocados durante as mudanças na decoração. Com um aspecto de leveza, o uso da palha na decoração confere um ambiente rústico e elegante, com a sensação de que a ambientação foi cuidadosa e manualmente feita para deixar o lar mais especial. Utilizar este material como complemente na decoração e, ao mesmo tempo, aproveitar os contrastes nos tons da decoração é uma ótima solução. E são outras ótimas soluções que encontraremos entre as imagens abaixo, onde a criatividade, a simplicidade e a versatilidade da palha estão perfeitamente exploradas por meio de projetos decorativos dos melhores profissionais de arquitetura e decoração do mundo, sempre presentes aqui, no homify.

Por isso, venha conosco, aproveite as dicas e inspire-se!