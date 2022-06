Casa na natureza selvagem

A nossa casa é um espaço dinâmico, que se altera conforme as nossas necessidades práticas. Esta flexibilidade é inerente à arquitetura residencial, que pode abrigar os mais variados programas de necessidades. Hoje em dia tem sido comum adicionar espaços de trabalho ao programa residencial. Cada vez mais as pessoas trabalham em casa e trocam o ambiente formal e impessoal do trabalho, pela comodidade e conforto da própria casa, resultando em economia, mais comodidade e mais tempo com a família.

Homify apresenta hoje uma casa de campo magnífica, que é ao mesmo tempo um ateliê. A artista plástica Ana Durães, apaixonada pela pintura de telas, decidiu fundir a sua moradia com o seu espaço de trabalho, onde se sentisse mais á vontade para pintar e criar. O desafio ficou a cargo do estúdio de Carlos Salles Arquitetura e Interiores. A casa de campo está localizada em Petrópolis, Rio de Janeiro, no Vale das Videiras, uma região de natureza exuberante e de um atmosfera tranquila.

Curioso para desvendar todos os encantos e todas as surpresas desta casa de campo e espaço de criação? Então confira a seguir mais detalhes e mais imagens desta casa moderna e surpreendente, que reserva em seu interior inúmeras atrações e surpresas.