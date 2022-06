Camas lindas e inspiradoras!

A preguiça sempre tem sua vez. Se na rotina agitada do dia a dia mal conseguimos tempo para cinco minutos a mais de descanso, nos tempos de folga, como nos fins de semana, a preguiça sempre dá um jeito de chegar. E a gente bem gosta dela quando podemos ficar mais tempo curtindo o tempo ocioso. Horas no quarto, na cama, no travesseiro sem fazer nada. Olhar para o teto branco e se dar por feliz ao perceber que na cabeça, nenhuma preocupação tem espaço. Enfim, as definições para a preguiça e as formas de aproveitá-la são muitas – e muito parecidas, afinal, ter preguiça é não fazer nada. E, quando estamos em casa, existe um móvel perfeito para que a vontade de não fazer nada seja mais confortável: a cama.

Ter uma boa cama no quarto facilita as horas de sono do dia a dia, nos deixa mais dispostos e é fundamental para manter a boa saúde. Além disso tudo, nos ajuda a aproveitar as horas de preguiça. E para escolher uma boa cama para manhãs preguiçosas, nós trouxemos dez exemplos destes móveis utilizados em alguns projetos de nossos profissionais pelo mundo. São camas confortáveis, com design perfeito e em que você poderia ver as horas passar sem pressa de acompanhá-las. Cada uma com um estilo diferente e para cada estilo estilo, uma que você certamente irá amar.

Por isso, se você é um amante das horas preguiçosas – e muito justas – siga conosco neste Livro de Ideias e comece agora mesmo a relaxar com as sugestões que trouxemos. Afinal, melhor que curtir apenas o ócio, é deixá-lo criativo.