Como melhorar o isolamento acústico em casa

Objetos com material macio e com grande quantidade de tecidos ajudam a absorver parte do eco, principalmente em casas com o pé direito amplo. Por isso, uma ótima dica para decorar o seu lar e diminuir a propagação do som no ambiente é optar pela decoração de tapetes felpudos. Se possível, escolha lugares próximos à parede para que a multiplicação do som no ambiente seja ainda menor.

Neste belo projeto, a arquiteta Lívia Martins, de Goiânia (GO), utilizou todo o charme do tapete felpudo para aumentar o acolhimento e conforto na sala de estar. A instalação da peça sugere que as pessoas presentes fiquem mais à vontade, retirando os calçados para afofar os pés no excelente tapete nas cores que trabalham com sintonia com o restante da decoração.