Melhores dicas de adesivos para banheiros

Este projeto da Aclaene de Mello, o banheiro contemporâneo tem quase tudo que precisa para ser um ambiente alegre e muito divertido. As cores do mobiliário em suas linhas curvas e as cores chamam muita atenção e tornam esse ambiente ainda mais arrojado e contemporâneo.

Esta decoração é perfeita para crianças, pois ela é alegre e muito viva . Para acrescentar mais um toque de alegria para a criançada, e despertar o interesse na hora de tomar banho. Use a imaginação e decore o ambiente com temas infantis aplicando adesivos com imagens de animais, personagens etc..