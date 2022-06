Tendência: Berço-cama para bebês!

Um quarto infantil também deve acompanhar as novas tendências do mercado, com novos design e decoração pra lá de moderna, deixam esse ambiente com uma ar mais contemporâneo, sem perder a ternura e aconchego que este comode deve ter. Este quarto tem como inspiração um design escandinavo, com elementos cheios de personalidade e estilo. Os móveis seguem com uma formato mais clássico e simples e continuam seguindo os padrões para quarto de criança, com a cama mais baixa, que colabora para independência da criança, os nichos com gavetas coloridos seguem a linha da cama, também no mesmo nível, facilitando o manuseio e dando liberdade para a criança brincar e espalhar seus brinquedos pelo chão.