8 dicas criativas para decorar a sua casa usando a tinta lousa!

A lousa usada na escola não é apenas instrumento de trabalho de um professor em sala de aula. Pode ser também usado na sua casa como parte da decoração. Qualquer superfície pode receber essa ideia para ser transformada de forma criativa. Em cada cômodo, seja ele pequeno ou grande, a superfície pode ser transformada, virar lousa e receber inscrições com giz, de forma divertida ou informativa. Este recurso moderno e irreverente tem o poder de transformar facilmente portas, salas de jantar, escritórios, cozinhas, quartos de criança e até banheiros. A ideia de ter um espaço para escrever ou desenhar à vontade caiu no gosto dos amantes de decoração e é sensacional!

Há, basicamente, duas formas de criar um recanto criativo assim: com tinta especial ou colando folhas adesivas. No caso da pintura, ela pode ser feita com tinta acrílica fosca preta, e enjoou? É só tirar!

Na sala ou no local de trabalho, as visitas podem escrever recados, também funciona muito bem como lista de afazeres. Na cozinha, a parede com quadro- negro serve para anotar receitas ou lista de compras, e no quarto das crianças, os pequenos vão se divertir. Afinal, eles adoram uma parede liberada para rabiscos.

Pintar uma parede com tinta lousa é uma maneira incrível de tornar um ambiente mais atrativo, gostoso e criativo! Libere sua criatividade e brinque com as opções de decoração usando este recurso!

Confira este artigo cheio de ideias fabulosas para deixar a sua casa com ar alegre e divertido!