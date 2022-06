Banquetas para cozinha: práticas e lindas

As banquetas para cozinha são superpráticas porque ajudam a diminuir o volume de mobiliário em espaços reduzidos. Geralmente utilizadas junto a balcões e bancadas, elas costumam ser altas e estreitas, permitindo a livre circulação.

As banquetas também são objetos decorativos, apresentados em diferentes cores, modelos e materiais. Os mais comuns são madeira, metal e acrílico, cada um dos quais pode ser pensado para o estilo de decoração desejado.

As banquetas para cozinha podem ser ter assentos quadrados ou redondos, com pés únicos ou múltiplos, com apoio para os pés ou não, coloridos ou em cores neutras. Enfim, a variedade é infinita e vai depender do estilo da cozinha e do gosto pessoal do morador.

Elas também podem dispor de encosto (vazado ou inteiriço) ou não. A escolha entre os dois modelos vai depender do tempo que se pretende passar sentados nelas. Para refeições rápidas, as sem encosto vão bem, mas as que possuem estrutura para as costas são sempre mais confortáveis.

A seleção de imagens a seguir apresenta vários modelos de banquetas para cozinha que podem ser as estrelas desse espaço tão importante no cotidiano das pessoas. Aproveite as dicas para se inspirar!