Cozinhas pequenas, grandes soluções!

Esta cozinha estreita apostou tudo no branco, aproveitando completamente o espaço com armários inferiores e superiores, de um lado, e uma longa bancada para refeições, do outro. As cadeiras que a acompanham também são brancas, com estrutura em metal. Já o forno está embutido na parede ao final do corredor. Mas o que diferencia esta cozinha branca de outras é o piso em madeira, que dá uma sensação de aconchego ao ambiente, e a decoração mural na parede da bancada de refeições. Simples, mas bonito e eficiente. Para outras dicas sobre cozinhas pequenas, leia este artigo.