6 dicas para a limpeza correta de mármores e granitos!

Todo cuidado é sinal de amor. No seu lar, temos certeza que o amor está presente em cada pequeno espaço. A manutenção para que tudo dentro de sua casa esteja perfeito, farão seus olhos brilharem sempre, afinal, tudo o que você vê no dia a dia de sua casa, foi escolhido com o máximo de cuidado para decorar seu lar.

Hoje, especialmente, falaremos de algo que, provavelmente, teve um orçamento pouco maior para o embelezamento do seu espaço: o uso de mármore ou granitos nas peças e revestimentos do seu lar. A escolha destas peças contribui para deixar a decoração mais elegante, rústica e especial. São peças que podem durar muito tempo – até 200 anos – quando bem cuidadas. E mesmo que o carinho esteja sempre presente, todo descuido pode levar a algo visualmente desagradável ao seu lar e, pior ainda, ao amor que você sente por ele. Para evitar isto, este artigo mostrará como manter a beleza e o brilho sempre reluzentes em sua decoração com mármores e granitos.

A utilização destes materiais em diversos espaços, seja na pia da cozinha, na parede do banheiro ou na estruturação do quintal, sempre trazem ótimos resultados. No entanto, por ficarem sempre submetidos a todos os tipos de substância, algumas vezes o brilho e a polidez destas peças ficam comprometidas com o tempo. É preciso saber as maneiras corretas de limpar e fazer a manutenção destas peças para que a durabilidade e a beleza das peças estejam sempre somadas na utilização do seu lar.

Para ajudar você nesta missão, separamos algumas boas dicas básicas para que as peças de granito e mármore de sua casa estejam sempre lindas e com um excelente aspecto. São ideias práticas que mostram uma limpeza rotineira fácil e rápida para manter as peças de pedra de sua casa sempre lindas. Aproveite cada uma delas e mantenha nos seus olhos o brilho de amor que sempre faz do seu lar o melhor lugar do mundo.

Venha conosco!