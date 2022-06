Uma casinha grandiosa

Esta casa conta com 170 metros quadrados, distribuídos por dois banheiros, uma sala de estar, um escritório e três quartos. Aqui mostramos o quarto em que as diretrizes de design são as mesmas que temos visto ao longo deste percurso: branco predominante e muita luz natural. A cama está posicionada ao pé da janela, que recebe calor direto do sol em dias de inverno, suavisada durante o verão com cortinas simples.