Uma casa que surpreende

No pavimento superior, além do mezanino, encontramos os espaços íntimos. O desenho da cobertura de planos inclinados confere aos ambientes situados no pavimento superior uma espacialidade diferente, com superfícies oblíquas em relação à superfícies do piso.

Aqui, o projeto criou uma pequena biblioteca, que conta com uma estante de nichos abertos e com uma poltrona de madeira de estilo clássico, que dá um toque de requinte e realça a sensação de conforto do ambiente.