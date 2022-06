Casa customizada com luzes e cores

Já pensou se sua casa fosse projetada para consumir menos energia e ainda custasse menos do que as casas convencionais? Não seria sensacional viver em uma casa que pode ser construída em um tempo menor e demanda menos energia? Este é o conceito desta casa, denominada Haas MH Manheim J 159, vencedora do prêmio alemão Casa do Sonho, em 2015, na categoria preço, e terceira colocada na categoria, eficiência energética.

Homify apresenta hoje uma casa que gera energia elétrica, através da captação de energia solar. A Plusenergiehaus combina conforto e eficiência energética. A casa pré-fabricada com sistema fotovoltaico gera mais energia do que seus moradores demandam e conta ainda com um moderno sistema de automação, que pode ser controlado pelo celular. Além de todas estas soluções inovadoras, os ambientes da casa garantem aos moradores conforto e praticidade, graças ao projeto de iluminação, executado pelo escritório Licht Design Skapetze GmbH, e pelo uso de cores marcantes.

Curioso para desvendar todos os encantos de uma casa pré-fabricada energeticamente eficaz, que produz mais energia do que consome? Então confira a seguir e descubra como é viver em uma casa que armazena energia e inteiramente customizada com luzes e cores, que dão mais funcionalidade e personalidade ao projeto.