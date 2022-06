Refúgio de campo com toque urbano

Entrando na casa, você se depara com um longo hall e escadas. Aqui é um grande contraste: por fora, a casa exala luz e brilho através do branco, da madeira do vidro. Isso nos lembra um caráter minimalista e um tanto escandinavo. Já no interior, você encontra concreto exposto por toda a parte! Nos interiores, a madeira utilizada para laminar o piso é bem clara, o que torna o aspecto interno mais industrial. A simplicidade do design da escada é um das características que mais se destaca em nossa opinião!