9 casas modernas, únicas e incríveis

A luz natural é sem dúvida uma das mais importantes considerações ao projetar uma casa com características modernas. É indiscutível, a luz natural é incomparável e é por isso que as janelas são tão fundamentais. Além de tudo, elas permitem a nós termos um pouco do mundo exterior dentro do nosso lar.

Para esta casa, as janelas são tudo. Enormes panos de vidro crescem do chão até o teto, proporcionando luz, amplitude e também a integração dos espaços internos com o exterior.