10 dicas para decorar um quarto feminino

Na decoração de um quarto feminino, as paredes nem sempre precisam seguir o clichê das cores tidas como cores que representam a mulher. As variações de rosa, coral, carmim, vermelho e lilás não precisam ser necessariamente usadas na decoração do ambiente.

No quarto ao lado, encontramos um cômodo com as paredes pintadas em azul pastel. O tom deste azul traz calma e tranquilidade para o ambiente, que continua com seu ar delicado e sutil. A parede funciona muito bem com o tom e a textura da madeira usada no mobiliário e no piso.