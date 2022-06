Deixe seu apartamento tão intelectual quanto você

Sugestão perfeita para o loft, a prateleira Cobogó inspirada nos elementos vazados muito utilizados na arquitetura dos anos 1950 foi a ideia utilizada para dividir o ambiente. O projeto bastante elogiado traz elementos retrô em sua composição e ainda permite que os ambientes por ela separados ganhem privacidade, o que pode representar um ganho para o modelo do apartamento.

Em alguns casos, a prateleira pode ganhar novas cores ou materiais, dependendo do estilo e da claridade do local. É interessante, também, se possível, escolher modelos que funcionem assim como biombos, podendo ser transportados de ambiente para ambiente ou que ofereçam a possibilidade de articulações. Com esses recursos é possível inovar nos ambientes, fazer novas divisões e decorações conforme for o caso. Com essas prateleiras, é possível ter maior aproveitamento do espaço e fazer com que ela ganhe destaque como objeto decorativo.