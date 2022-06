Escolha o melhor tipo de casa para você e sua família

A tendência que se faz tão necessária nos dias de hoje para que haja qualidade de vida e preservação de recursos deveria se tornar obrigatória nas novas construções. Para se ter uma casa sustentável é preciso investir em ferramentas que permitam o aproveitamento de recursos antes desperdiçados. Muito populares, os aquecedores solares são os mais antigos recursos por quem busca diminuir a conta de luz e ter água quente o tempo todo. Com o passar dos anos, novas ferramentas e novas necessidades surgiram. Para aqueles que penaram com a falta de água no último ano, se tivessem um modo de armazenagem de água chuva o sofrimento poderia ter sido menor. Em algumas residências, especialmente aquelas que estão em fase de construção, há a possibilidade de instalar um sistema que reutiliza a água dos banhos e das saídas da máquina de lavar roupas para a descarga, por exemplo. Esse sistema permite que outros tipos de reuso também sejam feitos, dependendo da necessidade e do porte da residência.

A luz solar também se torna aliada para o projeto da casa sustentável. Janelas com aberturas amplas e sistemas de persianas podem garantir luminosidade durante a maior parte do dia sem que sejam necessárias lâmpadas ligadas o tempo todo e a amplitude das aberturas pode oferecer ventilação natural e proporcionar economia com ar condicionado ou ventiladores.

Dependendo do poder de investimento, é possível tornar a casa praticamente independente de redes públicas de fornecimento ou abastecimento. Esses projetos ainda não são muito comuns no Brasil, mas vale conhecer esse projeto desenvolvido por Cunha² Arquitetura. Ao redor do mundo algumas experiências têm se tornado referência.