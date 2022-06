Como tornar sua sala um ambiente multifuncional

Então já ficou decidido, em uma parte da sala será a sala de estar e a outra vai ser ocupada pela sala de jantar. Geralmente, essa escolha tende a ser a mais comum e a mais sensata, porém, a maioria das pessoas esquece de um pequeno detalhe que pode fazer total diferença: a iluminação.

Estudos comprovam que o projeto luminotécnico pode interferir no clima e no uso do ambiente. Por exemplo, se sua intenção é montar uma sala de jantar no mesmo ambiente que a sala de estar, saiba que onde serão servidas as refeições a luz deve ser clara e incidente. O apetite costuma mudar se você faz as refeições em locais escuros e em ambientes de penumbra. É natural que as pessoas sempre queiram ver muito bem o que estão comendo. Pode apostar, até o sabor ficar mais apurado se a luminosidade está correta.

Para receber os amigos, as luzes podem ser mais amenas. Artifícios que podem ajudar no controle da iluminação são as luzes com reguladores de intensidade. É possível até instalar lâmpadas de diferentes cores no ambiente. Tudo isso trabalhando de modo conjunto, pode fazer com que a sala se torne até mais espaçosa e confortável.