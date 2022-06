Rusticidade e modernidade: 7 casas incríveis feitas de pedras!

Rusticidade e modernidade. Segurança e elegância. Brutalidade e inteligência. Se você gosta de adjetivos extremos, sabe enxergar a beleza singular que cada elemento tem. E na arquitetura, as rochas são a pedra fundamental de todas as casas construídas desde os primórdios. Já no início das organizações familiares o homem buscava a segurança do lar para se proteger das intempéries climáticas e riscos que a natureza trazia. Cavernas em meio às rochas eram a principal forma de abrigo nestes períodos. E com o passar do tempo e a evolução humana, a arquitetura destas moradias também evoluiu. As cavernas de rochas passaram por transformações estruturais tão grandes, que as pedras passaram a ser retiradas da natureza para darem formas à pirâmides, castelos, casebres, conventos e muitas formas de arquitetura que, até hoje, resistem à passagem do tempo.

Logo, as formas de modernizar a moradia feita com granitos e outros elementos que se amontoam em encaixes, se transformaram em exemplos espetaculares ao longo de regiões especialmente mais afastadas do centro urbano, isto porque, atualmente, cada metro de terreno é motivo de concorrência para construções de arranha-céus em médias e grandes cidades, e isto diminui a possibilidade de optar por uma construção feita de pedras, que, além de precisar de grandes espaços para seu desenvolvimento, acaba por ter um custo mais alto do que casas com estruturas mais comuns, como a alvenaria e a madeira.

A grande vantagem das casas de pedras é, em primeiro momento, a beleza bruta imponente da construção em meio a paisagem. Soma-se a isso a possibilidade da estrutura tornar-se moradia das futuras gerações da família, a contramão da verticalização abundante das cidades, a beleza que fica cada vez maior com o passar do tempo e a baixíssima manutenção deste tipo de construção.

Citados alguns ótimos motivos para você ser mais um apreciador deste tipo de construção tão rara atualmente, convidamos você a ver conosco algumas ideias fantásticas de construções que se sobressaem pelo uso rústico das pedras no local e, também, pela modernidade das linhas que tornam estas construções cada vez mais bonitas com o passar do tempo. Por isso, venha conosco confira algumas construções espetaculares em casas feitas de pedra e inspire-se para quem um dia você tenha a sua!