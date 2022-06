7 maneiras de inserir o mapa Mundi na sua decoração!

Ao contrário do que se imagina, o tema mapa Mundi vai muito bem com temas infantis ou para um quarto de adolescentes. Com variações mais coloridas e animadas, esse item de decoração pode compor um ambiente com personagens, contar historias e marcar momentos, por exemplo. Uma excelente ideia é deixar que as crianças componham os temas que mais gostam, aplicando elementos nos determinados países. Neste quarto o mapa foi desenhado na parede com tinta magnética branca, os demais elementos decorativos, foram adicionados no mapa conforme a imaginação dos habitantes do quarto.