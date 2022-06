Como proteger sua casa do zika vírus

Decorar, além de deixar o lar esteticamente mais agradável, é se preocupar com a saúde. Por isso, na organização do lar é essencial que muitos cuidados sejam tomados contra as mais diferentes formas de acidentes ou doenças. Embora os acidentes domésticos sempre mereçam nossa atenção quanto aos formatos de decoração do lar, hoje falaremos de um problema que vem assolando e assustando o Brasil, o zika vírus.

Estima-se que este vírus tenha chegado ao Brasil no período de Copa do Mundo, por meio do contágio de africanos ou asiáticos, onde a doença é mais comum. Desde que o primeiro caso foi detectado, todas as atenções vem sendo administradas com ainda mais cuidado para que a eliminação do mosquito transmissor. O zika vírus é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypt, o mesmo que transmite a dengue.

Os sintomas da doença, como febre, olhos vermelhos, dores nas articulações, manchas na pele, dores musculares, dores de cabeça e nas costas, são semelhantes aos mesmo sintomas causados pela dengue, doença a qual o Brasil combate continuamente.

Nos últimos meses uma epidemia de microcefalia na região nordeste, que é a malformação congênita causada por fatores de diferentes origens, chamou a atenção dos brasileiros e noticiários internacionais, já que, autoridades brasileiras e mundiais na área de saúde, associaram a doença com o contágio de grávidas pelo zika vírus. Atualmente a doença já chegou a 20 estados brasileiros, sendo associada a mais de 3 mil casos suspeitos de microcefalia no Brasil. Além desta grave consequência com a infecção do vírus. A doença pode matar.

Por ainda não ter sido desenvolvida uma vacina contra a doença, apenas o tratamento com orientação médica é indicado nestes casos. Por isso, as melhores soluções contra a contaminação são as prevenções que devem ser tomadas em nossa rotina. Seguindo esta orientação e atentos a todos os riscos que esta doença pode trazer, organizamos algumas orientações e cuidados que você poderá ter em seu lar, a fim de evitar os riscos causados pelo zika vírus em meio a organização da decoração do seu lar.

Por isso, venha conosco e anote algumas medidas que devem ser tomadas para manter os mosquitos transmissores bem longe do seu lar.